الصحة: تبرعك بالدم مرة واحدة ينقذ حياة 3 أشخاص

علي القحطاني(صدى):

وضعت وزارة الصحة، المراحل التي تحدث منذ بداية تبرع الشخص بالدم، حتى وصوله إلى المريض.

وذكرت وزارة الصحة، أنه يتم سحب 450 مل من الشخص المتبرع ثم يتم وضعه في كيس مُعقم، قبل أن يتم نقله إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم فصل مكونات الدم إلى 3 أكياس مختلفة، وهي بلازما وخلايا الدم البيضاء والحمراء، وصفائح دموية، ثم يتم اختبار مكونات الدم مرة آخرى، للتأكد من أنها قابلة للنقل إلى المريض.

وأضافت أنه يتم تخزين مكونات الدم وتجهيزها للنقل مباشرة، مشيرة إلى أنه مدة صلاحية الصفائح تنتهي في خلال 5 أيام، وخلايا الدم الحمراء تستمر صلاحيتها لمدة 42 يوماً، فيما يمكن تخزين إلى البلازما لمدة عام.

وأوضحت الوزارة أنه يتم نقل الدم للمريض، مؤكدة على ضرورة التبرع بالدم، لأن تبرع شخص واحد بالدم يمكن أن ينقذ 3 أشخاص.