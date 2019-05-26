آبل تستعيد ميزة بصمة الإصبع

عادل الحربي(صدى):

تخطط شركة آبل إلى إعادة نظام بصمة الإصبع إلى هواتفها في العام المقبل؛ والذي يمكن المستخدمين من الضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء القفل.

وكانت آيل أطلقت في 2013 هاتف iPhone 5s الذي كان أول جهاز يعمل بنظام iOS مزودًا بماسح بصمة Touch ID.

وظلت بصمة الأصبع ميزة أساسية في اهواتف آيفون حتى استبدل iPhone X في عام 2017 ميزة Touch ID ببصمة الوجه Face ID.

وفي هذا الصدد زار محلل من باركليز وشركائه مؤخرًا شركات في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، وقيل له: إن أجهزة iPhone 2020 ستزود بتقنية بصمة صوتية في الشاشة، مما يتيح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء القفل.

وكشفت مصادر عن أن جميع هواتف 2019 ستطلق بنظام بلا حدود من 3D Touch، وهذه الميزة تسمح للمستخدمين بالضغط على أيقونة التطبيق لرؤية الإجراءات السريعة وعرض الاختصارات وإلقاء نظرة خاطفة على رسائلهم.