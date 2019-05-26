بلد المافيا.. تركي يعتدي على سائحتين بضربة قاسية ” فيديو “

أنقرة(صدى):

أصبحت تركيا هي بلد العنف وعدم الأمان على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والسياسي، فهي معروفة بالعصابات المسلحة ورجال المافيا.

وازدادت حدة الاعتداءات على السياح في تركيا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ليخرج علينا في اليوم الواحد أكثر من قصة اعتداء من قبل الأتراك على السياح، فهو أصبح أمرًا عاديًا.

وفي آخر واقعة، كشف مقطع فيديو لحظة اعتداء رجل تركي على امرأتين من السياح في النهار شوارع تركيا، إذ تسير السيدتان في أمان ليعتدي عليهم الرجل بضربة قاسية في الكتف.

وتسببت هذه الضربة في ذهول السيدتان اللتان لم تستطيعا الحركة من شدة الصدمة، كما أوقعت هذه الضربة إحدى السيدتان أرضًا.