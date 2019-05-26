جمهور الاتحاد يطالب بعودة جمال عارف متحدثًا إعلاميًا باسم النادي

ماجد محمد(صدى):

شن جماهير نادي الاتحاد حملة؛ للمطالبة بعودة جمال عارف ليتولى منصب متحدثًا باسم النادي من جديد.

وغرد محبي ومشجعي الاتحاد بالتغريدات المؤيدة لعودة جمال عارف إلى منصبه من جديد مؤكدين على أنه لا يوجد أحد يستحق أن يكون متحدثًا باسم النادي سواه؛ لأنه عاشقًا للكيان.

وقال أحد المغردين : جمال عارف اسم كلنا نحبه محترم ويفرض احترامه على الجميع ونعجب بوجود أمثاله ” .

وأضاف أخر: نتمنى أن نرى أبو عبدالعزيز في قادم الأيام في المركز الإعلامي لنادي الإتحاد، فهو من كوكبة وعشاق العميد ” .

وغرد أخر: ” هذا الرجل يستحق أن يكون متحدث الرسمي لنادي الاتحاد رجل عاشق للكيان ” .

وكان جمال عارف يشغل منصب مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد، واستطاع في فترة توليه هذا المنصب أن يحصد حب الجماهير لإخلاصه وعشقه الكبير لهذا الكيان.