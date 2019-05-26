مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف إدارة وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر وظائف إدارية، وفنية شاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس، والثانوية والكفاءة، وذلك للعمل في المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح أن الوظائف الشاغرة بمسمى كاتب – في مركز خدمات الطعام في مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد، وتتطلب أن يكون المتقدمون حاصلون على شهادة الثانوية العامة، يفضل أن يكون المتقدمون مجيدين لاستخدام الحاسب الآلي، ويتم التقديم عليها من هنـــا .

والوظيفة الثاني بمسمى مساعد خدمات الطعام، وتتطلب أن يكون المتقدمون حاصلين على الشهادة المتوسطة الكفاءة، ويمك التقديم عليها من هنــــا

والوظيفة الثالثة بمسمى مساعد رعاية المرضى، وتتطلب أن يكون المتقدمون من حملة الشهادة المتوسطة الكفاءة، ويمكن التقديم عليها من هنـــــــا

والوظيفة الرابعة بمسمى فني التلفاز، وتتطلب أن يكون المتقدمون من حملة شهادة البكالوريوس، أو الدبلوم، في اختصاص الإلكترونيات أو ما يعادلها، ويمكن التقديم عليها من هنـــــــا