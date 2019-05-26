تغلبي على فقر الدم بـ ” الفول السوداني “

أميرة خالد(صدى):

الفول السوداني من المكسرات المفيدة جدا للجسم وقليلة التكلفة في الوقت ذاته، فهو يعد مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

ويستخدم الفول السوداني كعلاج لمرض فقر الدم، لما يحتويه من معادن وقيمة غذائية عالية، فهو غني بكميات عالية من عنصر الحديد الذي يسبب نقصه فقر الدم.

ويساعد تناول الفول السوداني الغني بالحديد من تقليل أعراض فقر الدم ويقلل من تأثير نقس الحديد على الجسم، ومكنك تناول زبدة الفول السواداني مع عصير البرتقالي ما يساهم في زيادة امتصاص الحديد.

وتتمثل أعراض فقر الدم، في التالي:

– شحوب البشرة.

– آلام العضلات و المفاصل.

– تقعر الأظافر.

– تساقط الشعر.

– التعب و الإرهاق العام.

– الدوار و الدوخة.

– اضطرابات النوم.

– الشعور الدائم بالبرودة.

– ارتفاع حرارة الجسم.

– ضعف في المناعة.