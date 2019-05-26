بعد اختفاءه في ظروف غامضة.. العثور على ابن أسرة العضلي متوفي

نايف السالم(صدى):

أعلنت أسرة العضلي، اليوم الأحد، العثور على ابنها المفقود ” مقبل حسن العضلي ” متوفي، بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدانه.

وأوضحت أسرة العضلي أنها عثرت على ” مقبل ” صاحب الـ22 عامًا متوفي في إحدى العمائر تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة.

واختفى مقبل حسن العضلي يوم الأربعاء قبل الماضي دون أسباب، إذ سافر من منزل أسرته بمحافظة الليث إلى مكة المكرمة وكان يتواصل معهم باتسمرار حتى انقطعت أخباره ولم يستطيعوا التوصل له، لتقدم الأسرة بلاغ لدى الجهات الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية موقع تواجد الجثة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة حتى انتهاء التحقيقات والتوصل إلى سبب الوفاة.