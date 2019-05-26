الهلال يصفع النصر في التصنيف العالمي
تفوَّق نادي الهلال على غريمه النصر، في التصنيف الأسبوعى الذى ينشره موقع ” clubworldranking ” العالمي.
وأوضحت القائمة التي نشرها الموقع، ان الهلال احتل المركز الـ30 عالميًا فيما احتل النصر المركز الـ41 على الرغم من تتويجه بلقب دوري المحترفين 2019.
جاء مركز الهلال متقدمًا على أندية أوروبية عريقة مثل: ” مانشستر يونايتد الإنجليزي، وروما الإيطالي ” .
ابومحمد٢[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 26 دقيقة
يصفع ؟؟؟!!! ثقافه غريبه ولا اعتقد انها ثقافه
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا عمري يا الهلال الله يعزك يا الهلال ينصرك يارب ع كل ظالم