خبير أرصاد: تجنبوا الأودية خلال الفترة المقبلة
أكد حسن كراني خبير الأرصاد، استمرار فرص تساقط الأمطار على عدة مناطق في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، محذرًا بالاتبعاد عن الأودية لتجنب مخاطر السيول.
وأوضح ” كراني ” في تصريحات له، أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على الجنوبية الغربية والمصايف وشرقها، مع تزايد فرص تساقط البرد.
وقال ” كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مرورًا بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة، الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول ” .
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abdul[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 1 ساعة
” خبير أرصاد: تجنبوا الأدوية خلال الفترة المقبلة ” ما ان قرأت العنوان وعقلي طار الي حدوث إختراق كبير في مجال معالجة المرضي وخاصة للامراض التي تظهر عند التقلّبات الجوية. ههههه.
متابع[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 1 ساعة
عدل العنوان :الأودية وليس الأدوية !!
العدناني[ عدد التعليقات: 2656 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب وادوية الضغط ؟؟؟؟ ههههههه