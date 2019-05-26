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خبير أرصاد: تجنبوا الأودية خلال الفترة المقبلة

خبير أرصاد: تجنبوا الأودية خلال الفترة المقبلة
نايف السالم(صدى):

أكد حسن كراني خبير الأرصاد، استمرار فرص تساقط الأمطار على عدة مناطق في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، محذرًا بالاتبعاد عن الأودية لتجنب مخاطر السيول.

وأوضح ” كراني ” في تصريحات له، أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على الجنوبية الغربية والمصايف وشرقها، مع تزايد فرص تساقط البرد.

وقال ” كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مرورًا بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة، الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 1 ساعة

” خبير أرصاد: تجنبوا الأدوية خلال الفترة المقبلة ” ما ان قرأت العنوان وعقلي طار الي حدوث إختراق كبير في مجال معالجة المرضي وخاصة للامراض التي تظهر عند التقلّبات الجوية. ههههه.

[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 1 ساعة

عدل العنوان :الأودية وليس الأدوية !!

[ عدد التعليقات: 2656 ] نشر منذ 32 دقيقة

طيب وادوية الضغط ؟؟؟؟ ههههههه

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