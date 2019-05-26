خبير أرصاد: تجنبوا الأودية خلال الفترة المقبلة

نايف السالم(صدى):

أكد حسن كراني خبير الأرصاد، استمرار فرص تساقط الأمطار على عدة مناطق في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، محذرًا بالاتبعاد عن الأودية لتجنب مخاطر السيول.

وأوضح ” كراني ” في تصريحات له، أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على الجنوبية الغربية والمصايف وشرقها، مع تزايد فرص تساقط البرد.

وقال ” كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مرورًا بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة، الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول ” .

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