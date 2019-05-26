مرابط في الحد الجنوبي: نسألكم الدعاء.. والحدود في أمان (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، أحد مرابطين الحد الجنوبي من الخطوط الأمامية، مطالبًا الجميع بالدعوة لهم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وأكد البطل الرقيب أول عواض العتيبي، أن الحدود في أمان والعدو مدحور بإذن الله، مضيفًا: لا نستغنى عن دعواتكم.
البطل الرقيب أول عواض العتيبي من الخطوط الأمامية في #الحد_الجنوبي
يسألكم بالله تدعون لهم في العشر الأواخر
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همتكم ياجبل طويق
لا تبخلون عليهم بالدعاء pic.twitter.com/tgFG60PklO
— الجــنرال (@ALgenral1818) May 26, 2019
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