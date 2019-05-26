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مرابط في الحد الجنوبي: نسألكم الدعاء.. والحدود في أمان (فيديو)

مرابط في الحد الجنوبي: نسألكم الدعاء.. والحدود في أمان (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أحد مرابطين الحد الجنوبي من الخطوط الأمامية، مطالبًا الجميع بالدعوة لهم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد البطل الرقيب أول عواض العتيبي، أن الحدود في أمان والعدو مدحور بإذن الله، مضيفًا: لا نستغنى عن دعواتكم.


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