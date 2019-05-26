بالفيديو.. سوزان نجم الدين تصدم جمهورها: ” باكل صراصير حية وضفادع “

أميرة خالد(صدى):

صدمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها باعتراف مصير حول حبها لأكل الضفادع والصراصير الحية.

ولفتت ” نجم الدين ” خلال استضافتهافي برنامج تلفزيوني على فضائية ” TEN ” ، إلى أنها تناولت الحشرات في إحدى الدول قائلة: ” أنا أحب الضفادع لكن كانت الصراصير حية والحشرات وبيقدموها لنا في الأطباق ” .

يذكر أن سوزان نجم الدين تشارك في الموسم الرمضاني 2019 من خلال مسلسل ابن الأصول مع المطرب المصري حمادة هلال؛ حيث تلعب دور الأم، وتشارك ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل كلبش 3 مع أمير كرارة.