يوفنتوس يُحبط جماهيره بشأن صفقة غوارديولا: ” هذا العالم غريب “

نواف السالم(صدى):

خرج نادي يوفنتوس الإيطالي أخيرًا للتعقيب على أنباء انتقال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى اليوفي الموسم المقبل.

وقال فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس بعد صمت طويل: ” لم نجرِ أي اتصالات مع غوارديولا، ولم نفكر من الأصل في التعاقد معه، إنه عالم غريب، وغوارديولا متعاقد مع مانشستر سيتي، ونحن نعلم ذلك جيدًا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا العالم الغريب حقًا ” .

وأضاف باراتيتشي إن النادي الإيطالي لا يسعى خلف الوهم، مؤكدًا على تركيزهم على بناء الفريق بأفضل العناصر الممكنة خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وأكد باراتيتشي أن ملف مدرب يوفنتوس سيتم حسمه بعد نهاية جميع المسابقات.