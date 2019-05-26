رماة الأخضر يشاركون في بطولة العالم

محمد السعران(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية الى المانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي ستقام خلال الفترة من 24-31 مايو 2019 وضمت البعثة العميد صالح اللحيدان ورماة البندقية عبدالرحمن سعد الجحيدلي وفايز صعفق العنزي ورماة المسدس محمد احمد المالكي وعطالله نداء العنزي والاداري منصور مناحي المطيري والمدربين الكوري لي سونج والمصري محمد اسماعيل.

من جهته أكد رئيس البعثة العميد اللحيدان أن المنتخب السعودي للرماية دائما مايقدم أداء على مستوى عالي ونتائج جيدة، مشيرا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

وأوضح اللحيدان المنتخب السعودي يضم لاعبين مواهب في الرماية تم تدريبهم خلال الفترة الماضية وفق استراتيجية محددة يسير عليه الاتحاد السعودي للرماية.