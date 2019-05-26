الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الآتية:

– مخطط مواد – جدة (Material Planner)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على بكالوريوس (هندسة صناعية، هندسة طيران، هندسة ميكانيكية، هندسة كهرباء، إدارة سلسلة الإمداد).

– أن لا يقل المعدل في البكالوريوس عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلهم.

– إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– لا يشترط الخبرة.

– مستشار تأمين – جدة (Insurance Consultant)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات التأمين.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– معرفة جيدة في سوق التأمين وإعادة التأمين الدولي بمجالي الطيران والمجال العام (الممتلكات).

– إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا العمل :

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل

– بدل سكن.

– تأمين طبي للموظف والمعالين المستحقين.

– قسائم سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنـــــــا .