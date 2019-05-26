مباشر قطر: تنظيم الحمدين يرشي انفانتينو.. والتضخم يزيد
كشفت تقارير أن تنظيم الحمدين المسيطر على الدوحة، عمد إلى تقديم رشاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، حتى لا يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.
وأكدت التقارير، أن التحول المفاجئ في قرار الاتحاد بشأن عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2022، التي تستضيفها دويلة قطر، يأتي في وقت مهم للغاية، إذ تعيش قطر عزلة عربية.
وتسائلت قناة مباشر قطر: ” هل قدّم الحمدين الأموال مجدّدًا للفيفا من أجل التراجع عن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2022؟.. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة ” .
وكان جيانى انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد تراجع عن قرار ” فيفا ” السابق بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2022 بدولة قطر إلى 48 منتخبا بدلا من 32.
في سياق متصل، أكد القناة أن النظام القطري يستمر في حصد الخسائر الاقتصادية التي أسفرت عن اشتعال الأوضاع بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفيرها للمواطن القطري وتزايد معدلات التضخم لديها، إذ يعيش قطاع السياحة القطرية أسوأ فتراته، في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، و فشل خطط جذب مزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.
عادل الطريف[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 50 دقيقة
ترامب اخذا الفلوس من ابقاره وتراجع عن الحرب مع ايران .. قلنا لكم اننا امام موسم من مواسم حلب البقرررة الضاحكة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74646 ] نشر منذ 27 دقيقة
اولاً مسألة البخششه والخِدع من طبيعة الحمارين في قطر .. ولا شك ,,
,, معروف عنهم انهم مايمشون إلا باالرشاوي والخدع وطرق الغدر والخيانه ، هذا مفروغ منه ولا يحتاج شرح ..
,, اما مسألة رفع العدد الى 48 منتخب ، هذا لا يتوافق مع المبدأ الذي اتفقوا عليه عند توقيع الإتفاق ، هذا رأيي ..
,, وأخيراً إعلانهم عن رفع العدد لـ 48 منتخب ، ماهو إلا إستحلاب لأبقار قطر ، وقد حصل ، وهذا هو المقصود ,,
فارس[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 11 دقيقة
تعاني دويلة قطر من :
فساد اداري ومالي مسيطر على جميع أجهزة الدويلة ، ضرائب وتضخم للأسعار ، انعدام حرية التعبير عن الرأي ، سلطة قضائية ضعيفة غير نزيهة وغير مستقلة ، لا توجد انتخابات برلمانية أو رئاسية ، صحافة فاشلة غير قادرة على التعبير عن معاناة الشعب القطري ، تعليم ضعيف ومخرجاته رديئة ، الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه للمواطن القطري متخلفة ولا تواكب تقدم الطب والعلاج ، تعقب واعتقال المعارضين وقتلهم وسجنهم والتنكيل بهم ، فقر وبطالة ،أزمة اسكان ف 99 % من مواطنيها يسكنون بالايجار وفي منازل لا تليق بكرامة الانسان ، تضخم اسعار الأراضي والعقار بشكل جنوني غير مبرر ، شبوك تنصب على الاف الكيلومترات من الاراضي والمراعي وحرمان الناس من الاستفادة منها ،اعلام فاشل متخلف لا عمل له سوى التطبيل للحكومة رغم فشلها ،
كان الله في عون اخوتنا في قطر فهم لا جريرة لهم وانما الجريرة جريرة نظام الحمدين القمعي الديكتاتوري