مباشر قطر: تنظيم الحمدين يرشي انفانتينو.. والتضخم يزيد

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير أن تنظيم الحمدين المسيطر على الدوحة، عمد إلى تقديم رشاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، حتى لا يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

وأكدت التقارير، أن التحول المفاجئ في قرار الاتحاد بشأن عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2022، التي تستضيفها دويلة قطر، يأتي في وقت مهم للغاية، إذ تعيش قطر عزلة عربية.

وتسائلت قناة مباشر قطر: ” هل قدّم الحمدين الأموال مجدّدًا للفيفا من أجل التراجع عن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2022؟.. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة ” .

وكان جيانى انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد تراجع عن قرار ” فيفا ” السابق بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2022 بدولة قطر إلى 48 منتخبا بدلا من 32.

في سياق متصل، أكد القناة أن النظام القطري يستمر في حصد الخسائر الاقتصادية التي أسفرت عن اشتعال الأوضاع بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفيرها للمواطن القطري وتزايد معدلات التضخم لديها، إذ يعيش قطاع السياحة القطرية أسوأ فتراته، في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، و فشل خطط جذب مزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.