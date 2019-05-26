سكودا تطلق التسخة الكهربائية من سيارتها Citigo

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة سكودا النسخة الكهربائية من سيارتها Citigo الصغيرة ، والتي من المترقب أن يتم طرحها في الأسواق العالمية مع نهاية 2019.

وكشفت الشركة عن مميزات سيارتها Citigo-E الكهربائية ، لافتة إلى أنها تتميز من خلال بعض الرتوش التصميمية البسيطة، كما أنها تعتمد على محرك كهربائي بقوة 61 كيلووات/83 حصان مع مدى السير 265 كلم.

وحتى الأن لم تكشف الشركة الستار عن المزيد عن معدلات الأداء، ولا سعة البطارية أو حتى سعر السيارة البالغ طولها 3.60 متر، ولكن سكودا أشارت إلى أن السيارة لن تستمر لفترة طويلة الموديل الوحيد لسكودا المعتمد على نظام الدفع الكهربائي.

كما تفكر الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية في تقديم موديلين كهربائيين على الأقل خلال العامين القادمين اعتماد على الوحدات التركيبية MEB.