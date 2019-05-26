بالفيديو.. صعوبة إنقاذ أحمد فتحي مع رامز في الشلال

القاهرة(صدى):

حل الفنان المصري أحمد فتحي ضيفًا في برنامج رامز في الشلال، ليكون ضحية جديدة لمقلب رامز جلال.

ورفض أحمد فتحي مع رامز في الشلال في البداية تناول أي شيء قًدم له، كما أعرب عن خوفه الشديد من الفيل.

ويقط أحمد فتحي من شلال رامز جلال بطريقة مروعة، وقاوم ” فتحي ” المياه عندما سقط داخلها فيبدو أنه لا يستطيع السباحة، مما جعل رامز وفريقه يواجهون صعوبة في إنقاذه وجعله يركب مركب الإنقاذ.

ونطق أحمد فتحي الشهادتين فور وصوله إلى قارب النجاه، وكررها مرات عديدة حتى وصل إلى جزيرة رامز لمواجهة الغوريلا، حيث انفعل بشجة على من حوله بعد سماع صوت الغوريلا.

وأنهال أحمد فتحي بالشتائم على رامز جلال معلقًا: ” ألطم على وشي ؟ أنت عايز مننا ايه ” .