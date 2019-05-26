مجمع الملك فيصل يعلن حالة ” الكود الأصفر “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلن مجمع الملك فيصل في الطائف، حالة ” الكود الأصفر ” ؛ نظرًا لكثرة الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية الكثيرة في وقت واحد.

وأوضح المجمع أن قسم الطواريء استقبل 11 حالة في وقت واحد منها 5 حالات بليغة عن طريق فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية؛ نتيجة حوادث مرورية مختلفة.

كما أشار إلى أنه تم استدعاء المزيد من الكوادر الطبية؛ لمواجهة الضغط الناتج عن الحوادث مع الحالات الأخرى المتواجدة في أقسام الطواريء.

وأضاف المجمع أنه تم التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية؛ لتوجيه الحالات الطارئة الأخرى المنقولة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى.