الشريف الراجحي يقيم أول إفطار جماعي لأسر مكة المنتجة

رشيدة المطيري - تصوير: نزار نواب(صدى):

في مبادرة هي الأولى من نوعها أقام الدكتور الشريف محمد الراجحي نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، وسفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بالسعودية، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الفخري للاتحاد الوطني لحقوق الانسان العالمية واتحاد الشؤون الإنسانية ريجيد ، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية الأيدي الحرفية ، وعضو مجلس الإدارة بصحيفة ‘عين الوطن’ ، وعضو الشرف بصحيفة ‘أضواء الوطن’ ، ورئيس مجموعة ملتقى “ أصدقاء الشريف الراجحي ” حفل الإفطار الجماعي الأول للأسر المنتجة تحت إشراف اللجنة المنظمة لمهرجان سوق الجمعة الخاص للأسر المنتجة بالعاصمة المقدسة وبحضور الشريف جمال الراجحي والإعلامية الناشطة الاجتماعية ميعاد شقرة، وتعد المبادرة ضمن الخطط السنوية للمشاركة في البرامج المجتمعية والخيرية والتطوعية للشريف الراجحي في شهر رمضان المبارك ، وتقديم الدعم المباشر والمعنوي للأسر المكية المنتجة بصفة عامة.

وفي نهاية المبادرة قدمت السيدة فاطمة قربان – أم الحرفيات – لرجل الأعمال الدكتور الشريف محمد الراجحي درع تذكاري يتضمن الشكر والتقدير له على هذه المبادره.

وأكد الدكتور الراجحي على المبادرة وجمع الأسر المنتجة على طاولة الإفطار وتقديم منتجاتهن ومأكولاتهن لبعضهن للمعرفة وإمكانية شراكة بعضهن مما سيفتح المجال لهن للإبداع وتقديم جودة مميزة وعالية، وأن مثل هذه المبادرات مايحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.

وتقدمت أم الحرفيات السيدة فاطمة قربان و الإعلامية ميعاد شقره بأسمى آيات الشكر لرجل الأعمال الدكتور الشريف محمد الراجحي على هذه المبادرة رغم تواجده خارج الوطن ، وتقديمه الدعم المادي للأسر المنتجة، و نتمنى من جميع رجالات الأعمال المساهمة مثله وتقديم الأدوار الاجتماعية التي من المفترض قيامهم بها .

كما قدمت ام الحرفيات السيدة فاطمة قربان شكرها وتقديرها لرجل الأعمال جمال الراجحي الذي حضر نيابة عن الدكتور الشريف محمد الراجحي ، وكل من ساهم وقدم ودعم الأسر المنتجة في مكة المكرمة وعلى رأسهم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الذي استضاف المهرجان في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالعاصمة المقدسة ووفر للمشاركات المكان المناسب لعرض أعمالهم ومنتجاتهم .