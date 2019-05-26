ثلاثيني يغتصب ستينيه بالإكراه عدة مرات ويجبرها على أكل طعام الكلاب

ابوظبي(صدى):

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية اغتصاب ثلاثيني لأمرأة أوروبية في الستينيات من عمرها.

وقالت النيابة العامة أمام المحكمة أن المتهم الثلاثيني وهو صانع حلي إفريقي قام باحتجاز المرأة الستينية في غرفة، واغتصبها عدة مرات بالإكراه.

وكانت الضحية قالت في أقوالها إنها تعرفت على المتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقابلته وأرغمها تحت تهديد السلاح على الذهاب إلى شقته وعقب ذلك قام باغتصابها 20 مرة، وفقًا لأقوالها.