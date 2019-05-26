” مدير مركز الفلك ” : هذه الدول يصعب رؤية الهلال فيها

علي القحطاني(صدى):

أكد مركز الفلك الدولي، أنه من الصعب رؤية الهلال يوم 29 رمضان لتحديد موعد عيد الفطر 2019، وبالتالي ليس من المؤكد أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط كما أشار البعض.

وأوضح المهندس محمد شوكت مدير المركز، أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو 2019م، لذلك ستتحرى رؤية هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر 2019 يوم الاثنين 3 يونيو الذي سيشهد حدوث اقتران أثناء النهار.

وأَضاف أنه في هذا اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق وشمال العالم الإسلامي ” إندونيسيا وكازاخستان ” ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة في هذه المناطق، بينما في المملكة والمنطقة العربية سيغيب القمر يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدًّا من غروب الشمس والتي ستكون غير كافية لرؤيته بأي وسيلة.

وحدد المركز الدولي للفلك في وقت سابق، أن وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 3 يونيو في مختلف دول العالم الإسلامي سيكون من الصعب رؤيته، إذ سيكون كالتالي:

– في الرياض سيغيب القمر بعد 3 دقائق من غروب الشمس.

– في بغداد والكويت والمنامة وأبو ظبي سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس.

– في عمّان والقدس ودمشق وبيروت سيغيب القمر بعد أربع دقائق من غروب الشمس.

– في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد خمس دقائق من غروب الشمس.

– في صنعاء وفي أقصى جنوب غرب مصر سيغيب القمر بعد ست دقائق من غروب الشمس.

– في طرابلس وتونس سيغيب القمر بعد سبع دقائق من غروب الشمس.

– في الخرطوم سيغيب القمر بعد ثماني دقائق من غروب الشمس.

– في أقصى جنوب الجزائر سيغيب القمر بعد إحدى عشرة دقيقة من غروب الشمس.

– في جاكرتا وكوالالمبور سيغيب القمر قبل دقيقة من غروب الشمس.

أما عن الدول التي بدأت شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء مثل ” بروناي، باكستان، بنجلادش، سلطنة عمان، المغرب، إيران ” ، سيكون من السهل تحري رؤية الهلال بها يوم الثلاثاء 4 يونيو، وعليه سيكون عيد الفطر في هذه الدول يوم الأربعاء 5 يونيو.