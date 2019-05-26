بالصور.. بول بوجبا مع والدته وزوجته في مسجد الشيخ زايد الكبير

ماجد محمد(صدى):

زار الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إذ ظهر وهو يتجول داخل أروقة المسجد.

ونشر صورًا، مع والدته وزوجته وابنه داخل المسجد، معبرًا عن سعادته وانبهاره بالهندسة المعمارية للمسجد.

يذكر أن بول بوجبا، يقضي لاعب عطلة عائلية في دولة الإمارت العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وكان بوجبا، قد قام بزيارة إلى مكة المكرمة حيث أدى مناسك العمرة رفقة لاعب تشيلسي كورت زوما، وذلك في وقت سابق من شهر رمضان.