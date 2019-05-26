جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الرابعة للمقبولين ببرامج الدراسات العليا

علي القحطاني(صدى):

كشفت جامعة الملك فيصل، عن نتائج الدفعة الرابعة من المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440-1441هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، وذلك اليوم الأحد التالية (الآداب، التربية).

من جانبه، أكد سعادة عميد الدراسات العليا الاستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أنه سيتم إعلان بقية البرامج في وقت لاحق.

وأوضحت الجامعة، أنه سوف تتم المطابقة ابتداء من يوم الاحد 1440/10/13هـ حتى يوم الخميس 1440/10/24هـ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً.

وأضافت: في حال عدم مطابقتكم للوثائق في الوقت المحدد سوف يسقط حقكم في القبول.

ولمعرفة نتيجة القبول يرجى زيارة بوابة القبول أو الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــا .

واستكمالا لإنهاء إجراءات القبول، أوصت بطباعة إشعار استلام الوثائق – عدد نسختين وإشعار النتيجة، ومراجعة عمادة الدراسات العليا للطلاب فقط مبنى رقم(01)، للطالبات يرجى مراجعة مبني أقسام الطالبات رقم (37) بالقرب من البوابة رقم (7)، التعهد بسداد الرسوم حسب كل برنامج على حساب بنك البلاد (رقم 999110425270011) .