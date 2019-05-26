بالفيديو.. الكلباني عن النساء: ” البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن “

علي القحطاني(صدى):

سلط الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم الأحد، الضوء على دور المرأة في الحياة والآخرة، مؤكدًا أنه دورًا كبيرا .

وأضاف ” الكلباني ” في برنامجه على قناة ” قناة SBC ” أن دور المرأة على مر العصور وفي مختلف الديانات لها دور كبيرا.

وأشار إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرًا في حجة الوداع التي تعد أكبر تجمع بمقاييس ذاك الزمن.

وتابع : ” جرب تعيش كام يوم من غير زوجتك، وبعد ساعة أو ساعتين لن تتحمل طفلك، فكيف تربي أجيال ” .

واستكمل : ” خذها من قاصرها لا تستطيع أن تعيش بدون امرأة ” ، مضيفا : ” البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن ” .