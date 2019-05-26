بالفيديو.. الكلباني عن النساء: ” البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن “
سلط الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم الأحد، الضوء على دور المرأة في الحياة والآخرة، مؤكدًا أنه دورًا كبيرا .
وأضاف ” الكلباني ” في برنامجه على قناة ” قناة SBC ” أن دور المرأة على مر العصور وفي مختلف الديانات لها دور كبيرا.
وأشار إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرًا في حجة الوداع التي تعد أكبر تجمع بمقاييس ذاك الزمن.
وتابع : ” جرب تعيش كام يوم من غير زوجتك، وبعد ساعة أو ساعتين لن تتحمل طفلك، فكيف تربي أجيال ” .
واستكمل : ” خذها من قاصرها لا تستطيع أن تعيش بدون امرأة ” ، مضيفا : ” البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن ” .
#مع_الكلباني | خذها من قاصرها لا تستطيع أن تعيش بدون امرأة
" البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن " ، وبعدين دعوات الزواج " كريمة فلان " ليه مالها اسم 🤔#رمضان_عندنا pic.twitter.com/R2Hdkr0o00
— SBC channel (@SBC_Channel) May 26, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25874 ] نشر منذ 1 ساعة
البلا هن ولا نقدر نعيش بلاهن
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المراءه ليست بلاء يا شيخ عادل بل هي سكن لرجل ولا منها الا كل خير و بركه
نسأل الله الرحمه والمغفره للاحياء والاموات منهن
asdf[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
امام الحرم سابقا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74646 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب ياشيخ عادل ، انتم اللي نفختوا باالمرأه حتى تمردت ،،،
,, والآن اشوف الإسطوانه قلبت على الوجه الآخر ,, اظن التمرد او الموجة العاليه ضربت غرف نومكم ,,
ابو رائد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
البلاء من الشيطان وأعوانه
أما المرأة فهي الأم والاخت والزوجة وبدونهن لا طعم للحياة
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 18 دقيقة
انشهد ياشيخ انك جبتها على الجرح
عساهم يفدونك بين العرب 7 اشخاص
ونصيحه لا جعت كل فول وشكشوكه