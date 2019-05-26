بالصور.. تهريب 4 أفارقة بطريقة ذكية إلى إسبانيا

مدريد(صدى):

تمكنت السلطات الإسبانية من إيقاف 4 سيارات هجرة غير شرعية بالقرب من ميناء مليلة، إذ كثرت وتزايدت عمليات الهجرة غير الشرعية في المنافذ الأوروبية.

وأكدت السلطات الإسبانية أن السيارات الأربعة كانت تحاول تهريب عدد من الأشخاص من المغرب إلى داخل البلاد منهم 4 أفارقة بينهم فتاة في الخامسة عشر من عمرها.

وأوضحت أنهم اتبعوا أسلوب غريب وجديد في التهريب، إذ كانوا مختبئين داخل محرك السيارة ما يعرض حياتهم لمخاطر عديدة مثل الغثيان والاختناق وآلام المفاصل.

وعن طريقة العثور عليهم، أشارت إلى أن تم القيام بعمليات تفتيش شاملة للسيارات، حتى تم العثور على شخص مختبئًا في منطقة لوحة قيادة السيارة، وآخر عند المحرك، والثالث في مؤخرة السيارة.