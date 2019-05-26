نشر : منذ 2 ساعتين 556 1 فيديوهات متنوعة فيصل سيف : حمد الله اللاعب الظاهرة هذه السنة .. هداف وحطم أرقام
القرشي[ عدد التعليقات: 2566 ] نشر منذ 47 دقيقة
ربعنا متسرعين في إصدار أحكامهم يا جماعة أنتظروا للموسم القادم ونشوف هل سيظهر حمدالله
بنفس مستواه إللي ظهر فيه هذا الموسم ولا الشغلة مجرد صدفة وخدمته بعض الظروف والحظ
هذا العام لا تقول ظاهرة او اسطوره إلا إذا كانت ارقامة على جميع الأصعدة كبيرة جدآ مثل مافعل
لاعب الأهلي عمر السومة ماشاء الله عليه كسر جميع الأرقام المحلية والخليجية والعربية والعالمية
وحمدالله لم يكسر سوى عدد اهداف الدوري فقط فعلى طول خليتوه فلتة زمانه وظاهرة واسطورة
ننتظر للموسم القادم ونشوف هذا الفلتة والظاهرة والاسطوره إيش رايح يسوي رايح يحقق هداف
الدوري وبرقم عالي ايضآ كما فعل من قبله عمر السومة 3 مواسم متتالية هداف الدوري وموسم
وصيف لهداف الدوري وكان الفارق بينهم هدف واحد فقط فهل يفعلها حمدالله ولا رايح يدحدر
وينكشف المستوووووووووووووووووووور ,