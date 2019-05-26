إنفوجراف.. العدل: تغيير مراحل عقد الزواج في المملكة بـ 5 تحديثات

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العدل، عن 5 تحديثات غير مسبوقة ستغير مراحل عقد الزواج في المملكة، وذلك بعد توجيه وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، والبدء بتطبيقها تدريجيا في مدينة الرياض.

وتضمنت هذه التحديثات: التسجيل الإلكتروني المسبق لبيانات الزوجين والمهر والشروط والشهود والولي، والاستغناء عن القلم ودفتر الضبط الأخضر التقليدي.

وشلمت: حجز الموعد مع المأذون إلكترونيًا بدلا من عناء الطرق التقليدية، إضافة إلى التحقق إلكترونيا وبالبصمة من البيانات الشخصية لجميع الأطراف في مجلس العقد عبر جهاز الوحي ذكي لدى الماذون بدلا من التعامل الورقي.

كما اشتملت على توثيق المأذون لعقد الزواج إلكترونية قبل تصديقه رقميا من المحكمة، دون مراجعتها، وكذلك توفير الوصول إلى العقد الإلكتروني للزواج في أي وقت ومكان، والاستغناء عن الوثيقة التقليدية.

والعقد الإلكتروني للزواج خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج الكترونيا، حيث أطلقت الوزارة الخدمة الإلكترونية مع بعض المأذونين في مدينة الرياض، مع الاستمرار في تقديم الخدمة باستخدام الورق في المدن الأخرى، إلى حين تعميم الخدمة الإلكترونية في أنحاء المملكة كافة.