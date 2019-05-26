ملاحظة الرياض تختتم أنشطتها

سعيد العجل(صدى):

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض بحضور سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب المرشودي وفضيلة رئيس دائرة التحقيق في قضايا الأحداث والأسرة الأستاذ منصور المنصور ومدير دار الملاحظة بالرياض الأستاذ فهد القميزي وكابتن المنتخب السعودي سعد الحارثي والمدرب الدكتور جاسم الحربي و مدير مكتب حقوقي الأستاذ فهد الفهيد وعدد من مدراء الفروع الإيوائية و الشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي أنشطتها السنوية بمشاركة مؤسسة النهر الجاري الوقفيّة ومكتب حقوقي للمحاماة، حيث تضمّن الحفل المباراة النهائيّة للدورة الرياضية الرمضانية وختام برنامج زد رصيدك وقبسات رمضانية ومعرض عن أعمال شهر رمضان.

وبدأ الحفل الخطابي بعد نهاية المباراة بكلمة لمدير الدار شكر فيها أبناءه النزلاء والموظفين على جهودهم وتفاعلهم في البرامج والأنشطة كما ألقى الدكتور عبدالوهاب المرشودي كلمة لنزلاء الدار حثهم فيها على الاستفادة من هذه النشاطات والبرامج ، ثم تشرف الحضور بتكريم الأبناء المميزين في البرامج والأنشطة وتكريم الموظفين المثاليين وضيوف الحفل والمؤسسات الداعمة للبرامج والأنشطة و قدم موظفو الدار هدية تذكارية لمدير الدار لجهوده ودعمه لكافة مناشط الدار واختتم الحفل بتناول وجبة السحور.

الجدير بالذكر أن الدار تقيم العديد من الفعاليات المتنوعة لنزلائها على مدار العام بهدف تنمية المواهب وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء.