جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمجال الجرافيك والمحاسبة، للعمل بالجامعة بمحافظة جدة.

وأوضحت أن الوظيفة الأولى على مسمى مشغل رسومات أول (Graphics Operator I) (للنساء فقط)، وتتطلب دبلوم أو شهادة جامعية في التصميم الجرافيكي أو ما يعادلها من جامعة أو كلية مُعتمدة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

أما الوظيفة الثانية بمسمى مُدقق أول (Auditor) (للرجال فقط)، وتتطلب درجة البكالوريوس في المحاسبة، و خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/19هـ، من خلال الرابط هنــــــا.