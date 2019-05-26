مركز الملك سلمان يختتم توزيع 10 الاف سلة رمضانية في الضفة الغربية وغزة

سعيد العجل(صدى):

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية المشروع الاغاثي الرمضاني لتوزيع السلال الغذائية على الاشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتغطي معظم المناطق هناك بواقع 10 الاف سلة غذائية بلغ وزنها 420 طناً من المواد الغذائية.

لتلبي السلة الغذائية الواحدة كافة احتياجات الاسرة الأساسية اللازم توافرها في كل منزل خصوصاً ما يواجهه الاشقاء الفلسطينيين من مشاكل في الامن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى مستويات كبيرة .

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يقوم بتنفيذ هذا البرنامج الرمضاني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما زال العمل جاري على توزيع وجبات افطار الصائم والبالغة 34 الف وجبة ، وذلك ضمن اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية لكافة المحتاجين .