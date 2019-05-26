زوجة ترفع دعوى خلع بعد سماع زوجها ” صوت ضحكتها “

أميرة خالد(صدى):

تحولت حياة ” نانيس ” الزوجية في بدايتها من سعادة وفرحة إلى معاناة عاشتها مع عريسها على مدار عدة أشهر قليلة؛ بسبب الثقافة الاجتماعية.

تعرفت ” نانيس ” على زوجها الأربعيني عن طريق جارتها، لتبدأ الرحلة من إنجذاب إلى إعجاب، خاصة وأن ظروفهما واحدة فهي انفصلت عن زوجها وهو أيضًا انفصل عن زوجته.

وانبهرت السيدة الثلاثينية ” نانيس ” بهذه الشخصية التي تعامل كل من حولها بلباقة وترتدي ملابس أنيقة وشيك، بالإضافة إلى وجود صفات مشتركة بينهما لتوافق على الزواج فور تقدمه لها، وتبدأ الرحلة.

ولكن مع أول شهر زواج، اتضحت الرؤية وتحولت شخصية الزوج الهاديء الشيك إلى شخصية متناقضة، لتقول نانيس في دعوى الخلع التي رفعتها ” كل الأقنعة اللي كان لابسها قبل الجواز وقعت.. بقى معترض على صوت ضحكتي وأني مش محجبة وبقى يقارني بمراته الأولى “.

وأشارت إلى نشوب العديد من المشاجرات بينهما حول كل شيء وأبسط الأشياء، وتضيف ” طريقته في البيت كأنه راجل فلاح في الأرض بيلبس كلسون أبيض ولما جبتله بوكسر رفض يلبسه بحجة ده للعيال الفرافير.. وبيقعد قدام الشغالة ياكل على الأرض.. لكن برا البيت بيبقى باشا يركب العربية وساعة وبرفان يجنن وببدلة شيك جدًا.. لكن بيكون لابس تحت البدلة كلسون أبيض “.

كما لفتت إلى أنها طلبت الطلاق بشكل ودي ودون مشاكل لكنه رفض وترك المنزل لدة شهرين في بداية حياتهما الزوجية، لتلجأ إلى المحكمة وترفع دعوى خلع.