فيديو عفوي للملكة رانيا مع زوجها في القصر الملكي يٌثيير ضجة

عمان(صدى):

وثقت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني دقائق لعائلتها داخل القصر الملكي قبل آذان المغرب في رمضان.

وأثار الفيديو إعجاب العديد لما تمتع به من عفوية، فأرادت الملكة رانيا أن تعكس صورة حياتهم العفوية الطبيعية في القصر الملكي.

ورصد المقطع التحضيرات التي تقوم بها العائلة قبل الافطار ببعد آذان المغرب، والتي تتمثل بتناول حبات التمر وشرب الماء، لينتقلوا بعدها الى السفرة الرمضانية لتناول وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرتهم.

ووجهت الملكة رانيا كأي زوجة سؤال إلى زوجها عن رأيه في طبخة ” ورق العريش “.