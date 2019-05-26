غدًا.. طقس حار على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس المتوقعة الليلة وغدًا الاثنين على المملكة.

وأوضح أن طقس الليلة سيكون معتدلا إلى دافئا ومائلا للحرارة في شمال وغرب المملكة، ولطيفاً فوق الجبال.

وأضاف: وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.

أما طقس غد الاثنين، فسيكون الطقس حارا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ويبقى معتدل فوق الجبال.

كما ستكون الرياح شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.