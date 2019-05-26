بالفيديو.. كأس بطولة السومو يتسبب في إحراج ” ترامب “
حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النزال الأخير لبطولة السومو التقليدية الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، برفقة قرينته ميلانيا ترامب.
وتعرض ” ترامب ” لموقف محرج أثناء تسليمه الكأس للفائز، إذ احتاج إلى المساعدة في حمل الكأس الذي يحمل اسم ” ترامب ” والنسر الأمريكي.
وظهر في مقطع فيديو عدم قدرة الرئيس الأمريكي على حمل الكأس الذي كاد أن يسقطه أرضًا، ليساعده في ذلك أحد الحضور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74659 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا كاد يسقط ولا شي ,,
,, شاله هو والياباني سوا ، وكما يبدو لي بأنه متفق عليه ، ان يقدمه ترامب مع الياباني سوا ..
,, مافيه داعي للتهاويل …………!!