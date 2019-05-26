تخلصي من الشعر الزائد بالوجه بثلاث أقنعة سهلة من البابايا

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التجميل ، العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها محاولة التخلص من شعر الوجه عن طريق وصفات البابايا.

قناع البابايا الخام الكركم الوجه : يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب طبيعي مضاد للالتهابات يعزز صحة الجلد ويساعد أيضًا في إزالة الشعر غير المرغوب فيه، في وعاء، اخلطي البابايا والكركم وجعله في عجينة ناعمة، ومن ثم ضعي العجينة على وجهك وقم بتدليكها بشكل دائري لمدة 5 دقائق.

البابايا الخام الحليب : يساعد الحليب في تبييض البشرة لأن حمض اللبنيك الموجود فيه يزيل الطبقة الخارجية من الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة، في وعاء، اخلطي البابايا المبشورة والحليب حتى الحصول علي عجينة ناعمة، ومن ثم واتركها لمدة 30 دقيقة.

البابايا الخام والكركم والدقيق والألوفيرا : عندما يتم خلط هذه المكونات معًا، فإنها تساعد في إزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، امزجي معجون البابايا الخام وهلام الألو فيرا ومسحوق الكركم ودقيق في وعاء، واجعليها في عجينة ناعمة.