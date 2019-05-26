بالفيديو.. نجم فالنسيا يبدد أحلام ” ميسي ” ويضعه في موقف محرج

ماجد محمد(صدى):

لم يقضي فوز فالنسيا بكأس ملك إسبانيا على أحلام ليونيل ميسي لاعب برشلونة بإضافة هذا الفوز إلى مجموعته المذهلة من الكؤوس، لكنه أحرجه أيضًا.

وتعرض ميسي إلى موقف محرج للغاية في الدقيقة 92 من عمر مباراة فريقه أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ تألق لاعب خط وسط فالنسيا الفرنسي فرانسيس كوكولين واستحوذ على الكرة بعد تمريرها بين قدمي ميسي ليفقد توازنه ويسقط أرضًا.

وانتهت مباراة مباراة فالنسيا وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1، ليحصل برشلونة خلال هذا الموسم على كأس واحدة فقط وهي بطولة الدوري الإسباني.

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