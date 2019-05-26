بلقيس: اللقاء كان قديم.. ونانسي عجرم تفهّمت ذلك

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة بلقيس فتحي، أن اللبنانية نانسي عجرم راقية وجميلة وتفهمت انتقادها لها.

وقالت بلقيس: هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني.

وتابعت: الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن.

وكانت بلقيس قد انتقدت نانسي عجرم في وقت سابق، مؤكدة أنها لم تعد تقدم أغاني بنفس قوة انتشارها؛ مرجعة السبب في ذلك إلى تركيزها على برامج الهواة.

وعلقت نانسي، على هذا الأمر خلال لقائها في برنامج ” مجموعة إنسان ” ، حيث وجهت تحية لها وأعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت إن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.