3 وظائف شاغرة في مجال المحاسبة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة قنوات الاتصالات السعودية بالتعاون مع صندوق ” هدف “، باب التقديم على 3 وظائف شاغرة للجنسين، من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”؛ للعمل في الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة التي تعد إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية والرائدة في التوزيع لقطاع الاتصالات في المملكة، أن الوظائف متاحة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات المالية، تحت مسمى ” محاسب ” من خلال برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل “.

وأضافت أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المالية، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

كما أشارت إلى أن المهام الوظيفية تتمثل في:

1- تسوية الاختلافات في الحسابات:

تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية، والمقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمصروفة خلال الفترة المالية، وتسوية أي اختلافات.

2- إعداد التقارير:

جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر.

3- ضمان الامتثال:

اتباع المعايير المحاسبية، وإرشادات التقارير المالية، ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.

4- تنفيذ الأنشطة المحاسبية:

الاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة، وإعداد مدخلات دفتر اليومية والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.

للتقديم والإطلاع على تفاصيل الوظائف من هنا.