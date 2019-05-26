” الكسرة ” السودانية تتحول لطبق أساسي على مائدة السعوديين

الخرطوم(صدى):

أكد طاهي في أحد المطاعم السودانية يُدعى ” محمد السوداني ” ، بات يفضل عدد من السعوديين تناول طبق الكسرة السودانية على المائدة الرمضانية، كطبق أساسي لا يستغني عنه البعض.

وقال محمد السوداني ، إن عددا لا بأس به من زبائنه السعوديين يفضلون تناول طبق « الكسرة السودانية » على مستوى الشبان أو كبار السن، مشيراً إلى أن الطلب عليها يرتفع في رمضان.

وأوضح أحد المواطنين ” إبراهيم المقعدي ” أن معظم الأهالي يفضلون الكسرة السودانية وذلك لكثرة المطاعم السودانية التي توفر هذا الطبق، فيما قال أحمد الفقيه إن أكلة الكسرة السودانية تتصدر السفرة الرمضانية لبعض البيوت السعودية، وكبار السن والشباب يفضلونها في رمضان.