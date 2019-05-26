غوميز: أعدكم بأن يكون الموسم القادم أفضل

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي بافتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، أن قضى مع عائلته سنة جميلة في الرياض، رغم عدم تحقيق الهلال لقب دوري المحترفين 2019.

وقال ” غوميز ” في بيان له: لقد كان موسمًا جميلًا مع أننا للأسف لم نحقق خلاله ما كنا نطمح به، قضيت أنا و عائلتي سنة جميلة بالرياض، محاطين بالحب والاحترام من قبل جماهيرنا الرائعة و لكن بالرغم من عدم حصولنا على اللقب إلا أنني استطعت أن أتغلب على رقمي القياسي بعدد الأهداف.

وأضاف: أنا افتخر بكوني انتمي لواحد من أهم النوادي و أکثرها حصولا على الالقاب بالخليج، وصاحب أخلص المشجعين، نادي الهلال أنعم الله علي بأعضاء فريق رائعين، ساعدوني على التأقلم بسرعة و علموني السخاء.

وتابع: هذا الموسم لم يكن على قدر طموحاتنا، لكني أعدكم أن يكون الموسم القادم إن شاء الله أفضل بكثير لأني أشعر بأني في وطني. لذلك أشكر زملائي في الفريق، وقادة النادي، و العاملين عليه وجميع أفراد عائلة نادي الهلال اشكركم جميعا بعمق لكل الحب والمشاعر الدافئة التي تحيطوني بها هدفي هو تقديم كل ما يليق بكم و كل ما تريدون، و خاصة الالقاب.

وكان الهلال قد أنهى موسمه في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري المحترفين 2019، واضعًا قدمًا في دوري أبطال آسيا، كما لم يتمكن من حصد بطولة كأس الملك 2019، وكذلك البطولة العربية، لتتبقى بطولة دوري أبطال آسيا 2019 التي تأهل فيها إلى الدور الـ16.