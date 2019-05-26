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شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفة شركة علم، عن توفر وظائف شاغرة لديها، لحملة البكالوريوس بمجال تقنية المعلومات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن مسمى الوظيفة الأولى هو: المدير المُساعد للبرنامج (Assistant Program Manager):، ويتطلب درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو نظام إدارة المعلومات، شهادة مهنية (PMP).، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المشاريع.

والوظيفة الثانية بمسمى مُحلل الأعمال (Business Analyst):، وتتطلب درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

أمام مسمى الوظيفة الثالثة فهو: استشاري مساعد ذكاء الاعمال (Associate Business Intelligence Consultant):، ويتطلب درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

كما تتضمن الوظائف: مهندس واجهات وتجربة المستخدم (UX/UI Engineer):، ويتطلب درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال أبحاث UX.

وأخيرًا، مدير رأس المال الاستثماري للشركات (Corporate Venture Capital Manager):، ويتطلب درجة البكالوريوس أو الماجستير في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو مجال الأعمال ذات الصلة، خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط:هنـــــــــــــا.


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