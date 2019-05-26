الشؤون الإسلامية تنظم الإفطار الجماعي في ألبانيا

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفل الإفطار الجماعي السنوي بالعاصمة تيران في ألبانيا، بحضور مدير إدارة دار الإفتاء بمحافظة البسان الشيخ غزيم كاراي، وعضو البرلمان لورنس اسباهو، ونائب رئيس البلدية ارفين سراجي، والعلماء والشخصيات الإسلامية، إلى جانب موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاركين في برنامج الإمامة في رمضان والذي تنفذه الوزارة في عدد من دول العالم.

وتبادل الجميع التهاني بالشهر الكريم رافعين أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يديم على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ الأمن والسلامة والإيمان، منوهين بما تقدمة من أعمال جليلة مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ومنها إنشاء المساجد وكفالة الأيتام وتوزيع المعونات على المحتاجين.