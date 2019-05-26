حادث مروري بين حافلتين يسفر عن إصابة 26 معتمرا على طريق المدينة المنورة

حامد العمري (صدى):

شهد طريق المدينة المنورة باتجاه مكة ، وقوع حادث تصادم مأساوي بين حافلتين ، أسفر عن إصابة 26 معتمراً ، 3 منهم من الجنسية الجزائرية و23 من الجنسية الباكستانية .

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان ، في بيان إعلامي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت في الساعة ١:٥٥ من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم باص في النورية طريق مكة المدينة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 11 فرقة إسعافية بقيادة مدير القيادة الميدانية غازي الشنبري.

وأضاف بادومان ، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونُقِلت 23 إصابة إلى كل من مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام، وإصابتان نُقِلتا عن طريق فرقة الصحة، وإصابة رفضت النقل إلى المستشفى.

فيما شاركت فرقتان من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قسم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في نقل إصابتين إلى مستشفيات مكة.