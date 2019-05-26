قلة النوم وعلاقته بتكرار القرحة الهضمية

أميرة خالد(صدى):

النوم المتقطع أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على مدار اليوم، يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الجسد والصحة النفسية معًا.

وأكدت دراسة بحثية في جامعة هونغ كونغ الصينية، ارتباط قلة النوم بتزايد وتكرار إصابة كبار السن خاصة بالقرحة الهضمية والتي تُعرف بأنها قرحة مفتوحة تتكون على البطانة الداخلية للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وتتمثل أعراضها بألم وحرقان في المعدة وغثيان وشعور بالامتلاء والانتفاخ.

وأوضحت الدراسة أن قلة النوم ربما تكون سببًا لتكرار الإصابة بالقرحة الهضمية، لافتة إلى أن من استغرقوا وقتًا أطول للنوم ضمن عينة البحث وناموا عدد ساعات قليلة، عانوا من تكرار الإصابة بالقرحة الهضمية، مقارنة بمن كان نومهم جيدًا أثناء الليل.

وأشارت الدراسة إلى أن يجب الاهتمام بالوقاية والعلاج من مشاكل النوم لدى كبار السن الذين عانوا من قرحة هضمية في السابق؛ لمنع تكرارها، مع ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا بما يقرب من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.