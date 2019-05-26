تحذير من المياه والعاصفة على طرق المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، تنبيهين على مستخدمي بعض الطرق.

ونبّه نقل المدينة، مستخدمي طريق العلا / بدا عند العلامة الكيلومترية (١٤١+٠٠)، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق.

كما نبّه مستخدمي طريق المدينة المنورة / تبوك المزدوج، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

كانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت في وقت سابق من اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة تُصحب بتدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تستمر حتى المساء.