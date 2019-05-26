شروط التقديم لوظائف الدفاع المدني

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن استمرار تلقي طلبات القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف- جندي أول- جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وكانت بوابة أبشر توظيف قد بدأت استقبال طلبات القبول اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم 21/ 9/ 1440هـ، ويستمر القبول حتى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا 25/ 9/ 1440هـ عبر الرابط التالي (هنـــــــــــــا) وفق الشروط والمؤهلات التالية:

شروط القبول في وظائف الدفاع المدني:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عامًا ولا يزيد على (30) عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، على أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفًا في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

الوظائف والمؤهلات العلمية:

الوظائف الفنية برتبة (عريف)

عريف فني/ حاسب دبلوم الكلية التقنية والكليات المتوسطة أو ما يعادله بتخصص (برمجة – دعم فني).

جندي أول / مسعف دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنة في تخصص ( طب الطورائ – الإسعافات – التمريض ).

جندي أول فني / إتصالات دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين في تخصص (إلكترونيات، اتصالات).

الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة (جندي)

جندي إطفاء وإنقاذ شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

جندي قائد ومشغل آليات شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها .

جندي مفتش سلامة شهادة الثانوية الصناعية: ( كهرباء عامة – ميكانيكا معدات – مراقب إنشاءات).

جندي إداري شهادة الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها .

جندي فني تصوير شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

جندي فني إنشاءات دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم: ( مساحة ـــ رسم معماري ــــ مراقب إنشاءات) .

جندي فني مطابع المعهد الملكي الثانوي الصناعي قسم (الطباعة) .

جندي فني موسيقي شهادة الثانوية العامة ( بجميع أقسامها ) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

جندي فني صيانة آليات شهادة ثانوية صناعية قسم: (كهرباء سيارات – خراطة – ميكانيكا – دهان – ميكانيكا معدات – صفائح معدنية -سمكرة).

جندي فني صيانة منشآت شهادة ثانوية صناعية قسم: ( لحام – تمديدات كهربائية – نجارة ـــ تكييف وتبريد – تمديدات صحية).