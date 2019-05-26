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بعد استقالتها من منصبها.. تيريزا ماي تتسوق في متجر برفقة زوجها 

بعد استقالتها من منصبها.. تيريزا ماي تتسوق في متجر برفقة زوجها 
لندن (صدى):

أظهرت صورة متداولة تيريزا ماي وهي تتجول في متجر ”ويتروز “ برفقة زوجها، بعدما أجهشت بالبكاء أثناء تقديم استقالتها على الهواء.

وبدت ” تيريزا “ برفقة زوجها ” فيليب “ في المتجر بقرية “ تويفرد “ البريطانية، بعدما توجها إلى منزلهما في ” ميدينهيد “.

وانتهزت  ” تيريزا “ الفرصة للتخلص من التوتر من خلال السير عبر الممرات، حيث رافقها 2 من الحرس الشخصي، كما بدا أنها لا تمانع الظهور في الأماكن العامة بعد يومها الحافل.

و ألقت ” تيريزا ماي “ خطابها الذي دام 6 دقائق ونصف، في شارع ” داوننغ ستريت “ ، وإعلانها عن تنحيها عن منصب زعيم حزب ” المحافظين البريطاني “ في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

وقالت في خطاب: ” سأتنحى عن منصبي قريبًا، لطالما كان شرف لي أن أصل لهذا المنصب، وهو كوني ثاني سيدة تصبح رئيسة وزراء وبالتأكيد لست الأخيرة “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5444 ] نشر منذ 1 ساعة

تبي تشتري لها قبعه

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