مي العيدان تهاجم شمس الكويتية: مطربة ملهى ليلي

خالد الظفيري(صدى):

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومًا حادًا على مواطنتها شمس الكويتية، بعد انشتار صورة جريئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت مي العيدان خلال برنامجها “كشف حساب” مواطنتها شمس الكويتية بأنها “مطربة ملهى ليلي” وتشجع على المساكنة.

ونشرت صورة لـ”شمس” وهي تجلس على الأرض بملابس مثيرة، معلقة “نهائيًّا ما يسعدني كونك نجمة ملهى ليلى تجيبي اسمي على لسانك، ما أحب مغنيات النايت كلوب”.

وردت على أحد التعليقات، قائلة “تتكلم عن التصوف وتشجع على المساكنة والناس مثل الخيول نسوا إن الله كرمهم بالعقل ما يشغلونه”.