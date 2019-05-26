” النمر ” يطالب بالتخلص من عادة شهيرة أثناء العزائم

عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المواطنين بالتخلص من عادة شهيرة منتشرة أثناء العزومات.

وأكد “النمر” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عادة تقطيع لحم الوليمة للضيوف بالسكاكين الخاصة عادة سيئة جدًا وتصرف خاطيء.

وقال في تغريدة له “تصرف خاطئ: أثناء الوليمة تقوم بإخراج سكين من جيبك لتقطيع لحم المفطح للضيوف”، ليوافقه بعض المتابعين في هذا الأمر، بينما يعترض البعض الآخر باعتبارها عادة لها دلالاتها لدى أبناء القبائل.

وتعد عادة تقطيع اللحوم في العزائم أما الضيوف منتشرة جدًا في ولائم المملكة، إذ يسحب صاحب الوليمة سكينه الخاص من خاصرته وتقطيع لحم الوليمة أثناء تجمع المدعوين حولها وتناولها.