” النمر ” يطالب بالتخلص من عادة شهيرة أثناء العزائم
طالب الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، المواطنين بالتخلص من عادة شهيرة منتشرة أثناء العزومات.
وأكد “النمر” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عادة تقطيع لحم الوليمة للضيوف بالسكاكين الخاصة عادة سيئة جدًا وتصرف خاطيء.
وقال في تغريدة له “تصرف خاطئ: أثناء الوليمة تقوم بإخراج سكين من جيبك لتقطيع لحم المفطح للضيوف”، ليوافقه بعض المتابعين في هذا الأمر، بينما يعترض البعض الآخر باعتبارها عادة لها دلالاتها لدى أبناء القبائل.
وتعد عادة تقطيع اللحوم في العزائم أما الضيوف منتشرة جدًا في ولائم المملكة، إذ يسحب صاحب الوليمة سكينه الخاص من خاصرته وتقطيع لحم الوليمة أثناء تجمع المدعوين حولها وتناولها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13394 ] نشر منذ 3 ساعات
هناك عادات كثيرة جالبه للامراض
مثل تقطيع اللحم باليد واعطائها الغير وايضا شرب الشاهي والقهوة من نفس الفناجيل اللي شرب منها الغير
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5667 ] نشر منذ 2 ساعتين
حاصل، وموجود ،وواقع للأسف الشديد..
ماوكلي[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماذكرت الأسباب او علاقتها في التخصص ومدى تأثيرها على أمراض القلب والشرايين
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتهم امسو
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5444 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان السكين نظيفه ايش المشكله