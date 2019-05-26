وعكة صحية مفاجئة تدخل رجاء الجداوي المستشفى

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، المستشفى اليوم الأحد، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجِئة خلال الساعات الماضية.

ومن جانبها، أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الجداوي تعرضت لارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلَّب نقلها للمستشفى؛ لافتة إلى أنها في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومي راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها.

ومن الجدير بالذكر، أن الجداوي تستعد لتصوير مسلسل ” عاوزة ورد يا إبراهيم ” بعد السباق الرمضاني مباشرة، ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، وفاء عامر، إيناس كامل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد حسن.